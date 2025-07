Wie redt de zeldzame RAD-barak van de sloop?

De gemeente doet een dringende oproep om de zeldzame RAD-barak van de sloop te redden. Het gaat om een uniek stuk erfgoed, waarvoor de gemeente een nieuwe locatie zoekt.

De RAD-barak deed jarenlang dienst als verenigingsgebouw in Hoogkerk. Sinds de demontage in 2021 ligt de barak in de opslag. Als niet op korte termijn een partij wordt gevonden die hem wil herplaatsen en behouden, dan dreigt definitieve vernietiging.

De barak is één van de laatste overgebleven voorbeelden van een standaard bouwpakket uit het interbellum; de periode tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Het was oorspronkelijk gebouwd voor de Reichsarbeitsdienst (RAD) en later door de Hervormde Gemeente Hoogkerk. Het heeft echter geen officiële monumentenstatus.

Dankzij zorgvuldige demontage en beschikbare tekeningen is de barak in principe weer volledig op te bouwen. Het herplaatsen is technisch haalbaar, maar het ontbreekt nog aan een passende locatie en een partij die het avontuur aandurft. De gemeente roept erfgoedinstellingen, musea, maatschappelijke organisaties en andere geïnteresseerden op om zich te melden.