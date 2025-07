Wetenschapsmuseum NEMO Science Tour strijkt zaterdag neer in binnenstad

Foto: DigiDaan / NEMO

Wetenschapsmuseum NEMO Science Tour is zaterdag op de Nieuwe Markt bij Forum Groningen te vinden. Bij de tour zie je in een demonstratie van 25 minuten spectaculaire experimenten.

Het programma is bedoeld voor alle leeftijden. “Je wordt verrast, uitgedaagd en vooral nieuwsgieriger dan ooit”, laat de organisatie weten. “Hoe blijft een vliegtuig in de lucht? Waarom verandert het geluid van een auto als het voertuig je voorbijrijdt? En kun je een raket lanceren met een fietspomp? Ontdek het tijdens de interactieve tour die zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur in de binnenstad van Groningen is te vinden.” Het programma in Groningen is opgezet in samenwerking met Forum Groningen.

De NEMO Science Tour reist sinds april door heel Nederland met een grote trailer vol demonstraties. De organisatie wil jong en oud inspireren door ze op een speelse manier de wereld van natuurkunde te laten ontdekken. “Nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat je blijft groeien, als kind én als volwassene,” aldus NEMO. “Om tot creatieve oplossingen te komen voor de uitdagingen van de toekomst, zijn nieuwsgierige mensen nodig.” Met de landelijke tour wil NEMO een vonk van nieuwsgierigheid aanwakkeren bij een breed publiek.