Wetenschapper sleept RUG voor Raad van State na stopzetten promotietraject

Foto: Raad van State, Den Haag

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft het promotieonderzoek van de Iraanse Neda Khalilian Ekrami gestopt. Daarom stapt de arts naar de Raad van State, stellen RTV Noord en DvhN. De RUG vindt dat Khalilian Ekrami haar onderzoek niet op tijd heeft afgerond met voldoende kwaliteit.

Khalilian Ekrami zegt bijna klaar te zijn met haar proefschrift. Daaruit zijn al vier publicaties gekomen in gerenommeerde tijdschriften voor geneeskunde, waarvan één als eerste auteur. Maar de RUG vindt dat het discussiehoofdstuk in haar proefschrift nog niet compleet en van te lage kwaliteit.

De universiteit stopte daarom niet alleen het onderzoek Khalilian Ekrami naar boezemfibrillatie bij vrouwen, maar wees ook geen nieuwe begeleiders aan. Volgens de RUG wil of kan geen enkele hoogleraar het overnemen.

De arts dacht voor haar proefschrift vier jaar de tijd te hebben, zoals volgens haar in de vacature stond. De RUG zegt dat dit alleen mocht met een BIG-registratie, die zij niet had. Zonder deze registratie mocht zij geen patiënten begeleiden, waardoor het patiëntendeel verviel. Wat overbleef, kon volgens de universiteit in drie jaar.

De arts voelt zich daarom overvallen en wil het proefschrift alsnog in drie maanden afronden. Volgens de universiteit mag Khalilian Ekrami alsnog promoveren, maar dan wel op een ander onderwerp. De Raad van State beslist binnenkort of de universiteit tijdelijk nieuwe begeleiders moet aanstellen.