Werkzaamheden Herebrug begonnen

Foto: Rieks Oijnhausen

De eerste werkzaamheden aan de Herebrug zijn zondagochtend begonnen. De brug wordt opnieuw geasfalteerd, evenals het stuk Herestraat tussen het Hereplein en het Gedempte Zuiderdiep.

De Herebrug is door de werkzaamheden twee weken dicht voor verkeer. Het stuk Herestraat en het Hereplein is alleen tot en met dinsdag 15 juli 17.00 uur afgesloten.

Fietsers en voetgangers kunnen gebruikmaken van de H.N. Werkmanbrug (langs het Groninger Museum) of de Oosterbrug.

Met de auto is de Heresingel is vanaf de Oosterbrug te bereiken. De Ubbo Emmiussingel is vanaf het Emmaplein te bereiken.