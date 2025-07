Werkzaamheden Doefmat-terrein bijna afgerond: binnenkort oplevering eengezinswoningen

De werkzaamheden op het Doefmat-terrein in de wijk Beijum zijn nagenoeg afgerond. Vorige maand konden de bewoners hun nieuwe appartementen betrekken, en binnenkort volgt de oplevering van de grondgebonden woningen.

Vanwege de bouwvakvakantie liggen de werkzaamheden op dit moment stil. Volgens Beijumnieuws moet er qua bestrating nog het één en ander gebeuren, en ook het groen moet nog aangeplant worden. Wat meteen opvalt, is de uiterste precisie waarmee de plannen worden gevolgd, zelfs als dat bizar oogt. De wijkwebsite meldt: “Er stond al een lantaarnpaal, maar een meter verderop hebben ze er nog eentje geplaatst, omdat dit zo op de tekening staat.”

Van schoolterrein tot nieuwe woningen

Op het terrein aan de Isebrandtsheerd stond jarenlang basisschool De Doefmat. De school sloot in 2016 noodgedwongen de deuren. Twee jaar eerder besloten basisscholen De Dijk en De Doefmat te fuseren vanwege de dalende leerlingaantallen, waarna ze samen verder gingen als De Expeditie. Amper twee jaar na de fusie moest ook die school alweer sluiten wegens te weinig leerlingen. Daarna is het in gebruik geweest als antikraak, en welzijnsinstelling WIJ Beijum heeft er een tijd in gezeten.

In de herfst van 2023 startte de sloop, nadat het terrein was aangekocht door woningstichting Patrimonium. Samen met de gemeente werd er gewerkt aan een plan voor nieuwbouwwoningen op de locatie. De 22 appartementen en negen eengezinswoningen zullen worden verhuurd als sociale huurwoningen, binnen de zogenaamde liberalisatiegrens. Dit betekent dat de huurprijs boven een bepaalde grens ligt, maar nog steeds gereguleerd is. De woningen zijn bovendien gasloos en aardbevingsbestendig. Aanvankelijk zouden er veel meer woningen gebouwd worden op het terrein, maar na weerstand vanuit de wijk werden de plannen aangepast.