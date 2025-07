Wegen en fietspaden ten zuiden A7 lange periodes dicht

Foto: Provincie Groningen

Komende maandag begint de aanleg van de Doorfietsroute Groningen-Leek tussen Lettelbert en Groningen. Wegen en fietspaden ten zuiden van de A7 zijn daardoor tot 1 november 2025 afgesloten voor doorgaand verkeer.

Tot 25 juli werkt de aannemer aan nieuw asfalt bij Matsloot en een nieuw betonnen fietspad langs de A7. De Hooilanden, Munnikevaart en Matsloot zijn dan dicht. Tijdens de bouwvak, van 26 juli tot 17 augustus, is de route weer open.

Na de bouwvak wordt verder gewerkt aan de Hooilanden en de Roderwolderdijk. Ook worden de bermen afgewerkt en komt er markering op het fietspad. Fietsers worden in deze periode omgeleid via routes ten noorden van de A7, bij Westpoort en Oostwold. Vanaf 26 juli gaat de nieuwe brug over de Munnikesloot open. Fietsers kunnen dan weer richting Roderwolde en het Leekstermeer.

Op de kaart onderaan dit artikel is te zien welke fietspaden worden afgesloten.

De Doorfietsroute krijgt steeds meer vorm. Het deel bij Midwolde en Lettelbert is sinds mei 2024 open. In juli 2025 start de voorbereiding voor het stuk tussen Leek en Lettelbert. De bouw van een nieuwe brug over De Groeve begint dan ook. Het hele traject is naar verwachting in het tweede kwartaal van 2026 klaar.