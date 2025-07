Foto Andor Heij. Station Buitenpost

Er rijden vanaf volgende week maandag een week lang geen treinen tussen Buitenpost en Leeuwarden.

Er wordt in die periode gewerkt aan het spoor en de wissels op het traject.

Reizigers vanuit Groningen kunnen in Buitenpost op een snelbus naar Leeuwarden stappen of in een stopbus die alle tussenliggende stations aandoet. Passagiers moeten rekening houden met extra reistijd.

Op maandag 4 augustus rijden de treinen weer.