Warmste 1 juli ooit gemeten in Groningen

Thermometer Heiss Temperature Heat Sun Summer

Het is op deze dinsdag officieel de warmste 1 juli sinds het begin van de metingen in Groningen.

Bij het KNMI-weerstation bij Groningen Airport Eelde werd rond 13.30 uur een temperatuur van 31,7 graden gemeten. Het oude record uit 1961 stond op 31,0 graden.

Op andere plaatsen in het land werd het nog warmer. In Gilze Rijen en Woensdrecht liep de temperatuur op tot ruim 35 graden. Ook in De Bilt werd een record gebroken: daar steeg het kwik naar 33,2 graden, boven het oude record van 33,1 graden uit 2015. Het landelijke record voor 1 juli gemeten over alle Nederlandse weerstations, wat staat op 35,6 graden gemeten in Westdorpe in 2015, kan later vandaag nog sneuvelen.

Ook morgen kan het in het zuidoosten en oosten van het land opnieuw extreem warm worden, met mogelijk temperaturen tot 37 of 38 graden. Of het KNMI-station bij Eelde opnieuw een record noteert, is nog onzeker.