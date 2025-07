Er is opnieuw een waarschuwing afgegeven voor het strand De Lijte aan de Meerweg in Haren. Bij de zwemplek aan het Paterswoldsemeer zit blauwalg in het water.

De overige zwemlocaties in Groningen zijn tot nu toe nog blauwalg-vrij. Maar bij de Hoornseplas is ook een negatief zwemadvies van kracht voor zwemmersjeuk.

Blauwalg kan bij zwemmers jeuk, misselijkheid, buikpijn en hoofdpijn veroorzaken.