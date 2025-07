Waar gaat die 1,5 miljard euro in 2026 naartoe? | Grote Markt 1

Foto: Ecco van Oosterhout

De laatste twee weken voor het zomerreces staan in het teken van de financiën in de Groningse gemeenteraad. Op woensdag 2 juli bespreekt de raad de gemeenterekening van 2024: hoe is het geld dat jaar uitgegeven, en wat kunnen we daarvan leren? Een week later, op 9 juli, volgt het voorjaarsdebat, waarin vooruitgekeken wordt naar de begroting van 2026. Daarbij staat één vraag centraal: waar moet de gemeente haar geld aan uitgeven?

Veel keuzevrijheid heeft de gemeente daarbij niet: het overgrote deel van die 1,5 miljard euro is bestemd voor wettelijke taken, zoals de uitvoering van de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Slechts over zo’n tien procent van het totale bedrag kan de gemeenteraad echt zelf beslissen. Juist daarom zijn de debatten van 2 en 9 juli belangrijk: dé momenten waarop raadsleden het financiële beleid van het college kunnen controleren en bijsturen, bijvoorbeeld met moties of amendementen.

In deze aflevering van de podcast Grote Markt 1 gaan Hesse Woertink en Ecco van Oosterhout in gesprek met drie raadsleden: Jeffry van Hoorn (GroenLinks), Ietje Jacobs (VVD) en Hans Moerkerk (Stadspartij 100% voor Groningen). Ze bespreken de financiële keuzes waar de gemeente voor staat. Om een idee te geven van de omvang: 1,5 miljard euro komt neer op meer dan 6000 euro per Groninger. Waar zouden deze raadsleden dat geld het liefst aan besteden?