VVD wil opheldering over voorrang statushouders: “Een wethouder moet zich aan de wet houden”

Foto Andor Heij. Portiekwoningen, sociale huurwoningen

De fractie van de VVD wil dat het college zich houdt aan de wet om statushouders niet langer automatisch voorrang teven op een sociale huurwoning. Afgelopen week liet het college doorschemeren dit aanstaande wetsvoorstel te zullen negeren.

“Afgelopen vrijdag berichtten verschillende media dat het college van plan is om ook in de toekomst voorrang te blijven geven aan statushouders bij het toewijzen van sociale huurwoningen”, stelt VVD-raadslid Rik Heiner. “Dit terwijl de Tweede Kamer onlangs heeft ingestemd met de Wet regie op de Volkshuisvesting, waarin onder meer wordt vastgelegd dat statushouders niet langer automatisch voorrang krijgen op een sociale huurwoning.”

Heiner vervolgt: “Hoewel deze wet nog door de Eerste Kamer moet worden behandeld, suggereert het college met haar uitspraken op voorhand niet van plan te zijn zich aan deze wet te houden, mocht die worden aangenomen. Naar onze mening is het van groot belang dat ook de gemeente Groningen zich aan landelijke wet- en regelgeving houdt. Zoals minister Mona Keijzer (BBB) van Asiel en Migratie terecht stelde: ‘Een wethouder moet zich aan de wet houden. Het is ook een wet-houder.'”

Voorrang voor statushouders

Vrijdag tekenden verschillende media op dat het college statushouders voorrang wil blijven geven bij het vinden van een huurwoning. Normaal krijgen mensen die dakloos dreigen te worden, slachtoffers van huiselijk geweld, ouderen of gehandicapten voorrang. Ook statushouders vielen hieronder. Door de nieuwe wet vervalt hun voorrang, waardoor zij mogelijk langer in een asielzoekerscentrum moeten blijven.

Volgens het college gaat het in Groningen maar om een klein deel van de woningen: drie op de honderd. Daarom vindt men dat het woningtekort niet door asielzoekers komt, maar door jarenlange te lage investeringen door de Rijksoverheid. Daarnaast vindt het college dat de nieuwe wet niet strookt met ander beleid, want het Rijk verplicht Groningen wel om ieder jaar een bepaald aantal statushouders te huisvesten. Daarom blijft het college vasthouden aan haar eigen huidige beleid, ook als er weinig ruimte is in de wet.

VVD stelt schriftelijke vragen

Heiner licht de schriftelijke vragen toe: “Wij willen van het college weten waarom ze ervoor gekozen heeft om, voorafgaand aan de behandeling in de Eerste Kamer, publiekelijk te verklaren dat het de wettelijke bepalingen over de toewijzing van sociale huurwoningen aan statushouders niet zal volgen. Ook willen we weten of het college contact heeft gehad met het ministerie om te onderzoeken wat de juridische en bestuurlijke gevolgen zijn van een dergelijke koers. Daarnaast willen we weten of een overheid selectief mag omgaan met wetten die haar niet bevallen.”

De schriftelijke vragen zullen binnen enkele weken beantwoord worden.