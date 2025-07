Vrijdag zonnig met stapelwolken

Foto: Lars Faber

Vrijdag zijn er flinke perioden met zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 24 graden. De westelijke wind neemt toe naar matig, windkracht 4.

Door: Johan Kamphuis

In de nacht naar zaterdag koelt het af tot omstreeks 15 graden. Zaterdag is er veel bewolking en valt er lokaal een buitje. Het wordt 19 of 20 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 3 tot 5.

Zondag gaan er enkele buien vallen, soms felle exemplaren met kans op een slag onweer. Verder is er nog af en toe zon en wordt het 21 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, rond windkracht 4.

Zet dit wisselvallige weer door of is er een nieuwe zomerse periode in de maak? Lees het op de weerpagina of luistere iedere werkdag om 8:50 uur naar het weerpraatje tijdens de OOG/Ochtendshow. Zaterdag om 9.10 uur.