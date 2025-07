Vrijdag felle buien met veel regen

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Vrijdag vallen er enkele buien. In de loop van de dag kans op felle exemplaren met lokaal veel regen en een donderklap. Het wordt 19 graden bij een vlagerige noordwestenwind, rond windkracht 4.

Door: Johan Kamphuis

Vrijdagavond valt er nog steeds een bui en in de nacht volgen er meer, soms met een fel karakter waarbij er kans is op een slag onweer. De minimatemperatuur ligt rond de 14 graden.

Zaterdag vallen er ook enkele buien. Er is lokaal nog altijd kans op een slag onweer. Daarnaast schijnt ook zo nu en dan de zon. Het wordt 19 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind, windkracht 4 tot 5.

Zondag is er af en toe zon en is het met 22 graden een stuk warmer. Het blijft tot de avond droog. Daarna gaat het weer flink regenen. Volgende week herfst gevolgd door zomer?