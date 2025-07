Vrijdag eerst bewolkt, later opklaringen

Vrijdag is er veel bewolking en kan er lokaal een ‘stofbuitje’ vallen. Pas later op de dag klaart het wat meer op. Het wordt 22 graden bij een matige noordelijke wind, windkracht 3.

Door: Johan Kamphuis

In de nacht naar zaterdag daalt de temperatuur naar 14 graden. Zaterdag overdag zijn er perioden met zon, maar wordt de bewolking in de loop van de dag steeds dikker. De maximumtemperatuur schommelt rond 23 of 24 graden bij een tot matig toenemende wind uit het noorden tot noordwesten, windkracht 3 tot 4.

Voor de verdere vooruitzichten: luister naar het weerpraatje om 8.50 uur tijdens de OOG-Ochtendshow of kijk op de weerpagina.