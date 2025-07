Vrijdag bewolkt en droog

Foto: Robert van der Veen

Vrijdag is het overwegend bewolkt. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 20 of 21 graden bij een zwakke wind uit het noordwesten, windkracht 2.

Door: Johan Kamphuis

In de nacht naar zaterdag klaart het langzaam aan op. Er zijn dan brede opklaringen en het koelt af tot 14 graden. Zaterdag zijn er zonnige perioden en ontstaan er stapelwolken. Lokaal valt een buitje, maar het is overwegend droog bij 23 of 24 graden als maximumtemperatuur. De noordwestenwind is zwak, windkracht 2. In de nacht is er kans op een bui.

Zondag is het wisselend bewolkt met een verspreid buitje. Een matige noordwestenwind houdt het kwik op 20 of 21 graden. Houdt de noordelijke stroming met gematigde temperaturen daarna aan of zit er nog weer hoogzomer in het verschiet? Lees de uitgebreide vooruitzichten op de weerpagina of luister naar het radio weerpraatje om 8.50 uur tijdens de OOG Ochtendshow.