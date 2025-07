Vrijdag begint bewolkt, maar in het weekend volop zon

De dag begint vrijdag bewolkt, maar in de loop van de dag zal het deels opklaren. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het aankomend weekend echt zomerweer.



Vrijdag zijn er hardnekkige laaghangende wolken en kan er in de vroeg uurtjes een mistbank voorkomen. In de middag klaart het langzaam aan op maar niet overal zal de zon doorbreken. In de avond wordt het wel geleidelijk aan overal helder. Het blijft droog en het wordt 23 of 24 graden. Het is rustig weer bij een zwakke veranderlijke wind, windkracht 2. In de nacht ligt het minima rond 14 graden.

Zaterdag is het zonnig en zeer warm met 28 of 29 graden. In de middag trekt er wat hoge bewolking over maar het blijft tot in de avond droog. De zuidoostenwind is zwak tot matig, windkracht 2 tot 3. In de avond en nacht vanuit het zuidwesten kans op een regen- of onweersbui.

Zondag heeft het zeer warme weer plaats gemaakt voor warm zomerweer. Het wordt 24 graden en het is broeierig met vooral later op de dag kans op een stevige regen- of onweersbui.

Zijn de verwachte buien voor komend weekend een voorbode van meer wisselvalligheid in de nieuwe week? Lees het op de weerpagina of luister naar het weerpraatje om 8:50 uur tijdens de OOG-Ochtendshow.