Voormalig beheerder FC-spelershome Menko Huizinga (80) overleden

Voormalig beheerder Menko Huizinga van het spelershome van FC Groningen is op 80-jarige leeftijd overleden. Dat heeft FC Groningen zaterdag bekendgemaakt.

Huizinga was de oudere broer van voormalig elftalleider Theo Huizinga, die het spelershome in het Oosterparkstadion had opgezet. In 1979 nam Menko het beheer over. Dit combineerde hij met zijn werk als bouwvakker. Als beheerder zorgde hij voor koffie en smeerde hij broodjes. Huizinga verhuisde mee naar de Euroborg, maar zag dat het spelershome steeds meer aan populariteit verloor. Waar men voorheen na de wedstrijd bleef hangen, liep het stadion nu steeds sneller leeg.

In 2011 nam Huizinga afscheid van FC Groningen. De club laat op sociale media weten: “We hebben het trieste bericht ontvangen dat voormalig medewerker Menko Huizinga is overleden. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met het verwerken van dit verlies.”