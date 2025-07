Volop activiteiten in zomervakantie: “Om een leuke zomer te hebben, hoef je niet op vakantie”

Foto: Rieks Oijnhausen

Voor veel scholieren is het nog een weekje bikkelen voordat de zomervakantie begint. Gelukkig hoeven kinderen en tieners zich gedurende de vakantie geen moment te vervelen. In de gemeente worden er namelijk talloze activiteiten georganiseerd voor jong en oud, in diverse leeftijdscategorieën.

In Beijum vindt bijvoorbeeld een ‘urban day’ plaats met BMX-, graffiti- en basketbalworkshops. Ook worden er in de wijk een waterspektakel en een kindercarnaval georganiseerd. En als klap op de vuurpijl kunnen jongeren op 23 juli een dag naar pretpark Walibi Holland. In Hoogkerk kunnen kinderen een dag naar een klimpark in Grolloo. Daarnaast wordt er op diverse dagen, in samenwerking met de Speeltuincentrale, een Speelfestival gehouden. En in Corpus den Hoorn staat in de zomervakantie onder andere een driedaagse spelweek gepland en wordt er een bezoek gebracht aan landgoed Nienoord.

“Om een leuke zomer te hebben, hoef je helemaal niet op vakantie”, zegt jongerenwerker Kim Aarts van WIJ Groningen. Aarts is één van de drijvende krachten achter het jeugdprogramma in Ten Boer, dat ook georganiseerd wordt voor omliggende dorpen als Lellens, Ten Post, Wittewierum en Thesinge. Ze voegt toe: “We hebben met meer dan tien lokale organisaties en bedrijven ruim veertig activiteiten opgezet. Je kunt wel zeggen dat het programma net zo divers is als de jongeren zelf.”

Poolparty en kinderdisco

In Ten Boer staan zowel spontane als geplande activiteiten op het programma. Zo wordt de traditie voortgezet om de zomer in te luiden met een poolparty in zwembad De Blinkerd in het dorp. De afsluiting vindt plaats met de traditionele kinderdisco op het dorpsplein. “En daartussenin bieden we veertig activiteiten, verspreid over zes weken, waar kinderen aan mee kunnen doen,” aldus Aarts.

Open Studio’s

Daarnaast kunnen creatievelingen van 12 tot 27 jaar ook terecht bij de tien Open Studio’s die verspreid zijn over verschillende wijken en dorpen in de gemeente. In deze studio’s kunnen jongeren elkaar ontmoeten en creatief bezig zijn op het gebied van bijvoorbeeld theater, muziek, dans en beeldende kunst. Elke studio richt zich op een specifieke kunstdiscipline.

Een overzicht van het programma in de Open Studio’s vind je op deze website. Een overzicht van de vakantieprogramma’s die in wijken en dorpen worden georganiseerd vind je op deze pagina.