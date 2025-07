Volledig programma Noorderzon bekend

Foto: Niels Knelis voor Noorderzon

Het volledige programma voor Noorderzon is bekend. Ook de kaartverkoop voor de 35ste editie van het festival, wat van 14 tot en met 24 augustus plaatsvindt in het Noorderplantsoen en de binnenstad, is deze maandag begonnen.

Noorderzon kent dit jaar zo’n 150 onderdelen, met internationale voorstellingen, muziekoptredens, lezingen, kinderactiviteiten en gratis programma’s in het park.

Op muziekgebied zijn er gratis avondconcerten op het grote openluchtpodium Apollo. Ook zijn er betaalde, kleinschalige optredens in de Lutherse Kerk en spiegeltent Pollux. In het park komen korte voorstellingen in containers en voor het eerst een openluchtbioscoop.

Het volledige programma is te vinden op de website van Noorderzon.