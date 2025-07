Voetbalkamp Groningen viert 42e editie op de Esserberg

Foto: Laurens Jove Rodriguez

De zomervakantie is in volle gang, en dat betekent dat er weer fanatiek wordt gevoetbald op de Esserberg in Haren. Het Voetbalkamp Groningen is deze zomer toe aan zijn 42ste editie – een bijzonder mijlpaal voor het oudste voetbalkamp van Nederland.

Sinds 1984 organiseert de Stichting Voetbalkamp Groningen de voetbalweken op ‘Stadion Esserberg’. De trainingen vinden plaats op de kunstgrasvelden van Be Quick 1887 en v.v. Helpman.

De deelnemers trainen van maandag tot en met vrijdag onder begeleiding van jonge, gediplomeerde en enthousiaste trainers, die hun sporen hebben verdiend in het (jeugd)trainersvak. Plezier, ontwikkeling en sportiviteit staan hierbij centraal. Kinderen van 6 tot en met 14 jaar trainen in groepsverband aan verschillende thema’s.

Dit jaar doen er maar liefst zo’n 140 kinderen mee aan het kamp, tien meer dan vorig jaar, wat het groeiende enthousiasme onder jonge voetballers opnieuw onderstreept. Beide weken zijn inmiddels volgeboekt.