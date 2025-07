Vliegveld Eelde vervoerde in 2024 minder passagiers dan in 2023

Foto: Kas van Zonneveld / Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde heeft in 2024 minder passagiers vervoerd dan het jaar ervoor. Dit blijkt uit recent gepubliceerde cijfers uit het jaarverslag.

In 2024 verwelkomde het vliegveld 110.256 reizigers, wat een lichte daling is vergeleken met de 112.833 reizigers in 2023. Desondanks waren de resultaten van 2024 wel beter dan die van 2022, toen er 99.592 reizigers werden vervoerd. De voornaamste reden van de afname was een late start van het zomerseizoen. Bovendien schrapte Corendon in mei en juni een aantal vluchten. “Geannuleerde of samengevoegde chartervluchten, met name naar Turkije, als gevolg van overcapaciteit leidden tot minder vervoerde charterpassagiers dan verwacht, ondanks uitstekende bezettingsgraden. Augustus was met 21.982 passagiers de drukste maand van het jaar”, aldus het vliegveld.

Toename vliegbewegingen

Het aantal vliegbewegingen op Groningen Airport Eelde nam vorig jaar toe tot 58.014, tegenover 55.744 een jaar eerder. Het merendeel hiervan, 42.616 bewegingen (73%), bestond uit lesvluchten, wat een stijging van 8% is ten opzichte van 2023. Het aantal vliegbewegingen voor chartervluchten steeg met 6% naar 677 in 2024. Hoewel er meer chartervluchten waren, werden minder vaak grotere vliegtuigen ingezet en vaker met een tussenstop gevlogen. Dit leidde wel tot meer landingsgelden, maar niet tot hogere inkomsten uit passagiers.

Financieel gezien leed het vliegveld vorig jaar een verlies van ongeveer 350.000 euro, voornamelijk als gevolg van stijgende personeelskosten. De kosten namen toe door CAO-stijgingen en hogere pensioenlasten. Havengelden vormen de belangrijkste inkomstenbron voor de luchthaven. Ondanks het stabiele aantal passagiers, zorgde een tariefsverhoging en de toename van vliegbewegingen (zowel passagiers- als lesverkeer) voor een stijging van de havengelden in 2024.

Kwetsbare liquiditeit

Het vliegveld blijft financieel kwetsbaar. In het jaarverslag schrijft het vliegveld: “De Raad van Commissarissen concludeert dat de liquiditeit afhankelijk blijft van subsidies en bijdragen van regionale overheden. Een positief financieel resultaat is cruciaal voor een gezonde liquiditeit en investeringscapaciteit in de komende jaren. Met de beschikbare subsidies voor de komende jaren is de financiële continuïteit van de luchthaven momenteel voldoende gewaarborgd. De directie zet vol in op commerciële groei om een positieve financiële ontwikkeling te realiseren.”

Groningen Airport Eelde hoopt tegen 2035 te groeien naar 350.000 passagiers per jaar. Het verruimen van de openingstijden in de komende jaren is hiervoor essentieel, al moet het kabinet hierover nog een definitief besluit nemen.