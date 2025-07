Vindicat pakt met jubileumfeest groots uit

Foto Paul Blom. Koetsenparade Vindicat 210 jaar.

Studentenvereniging Vindicat bestaat 210 jaar en dat wordt deze weken groots gevierd.

Dat gebeurt onder meer op het industrieterrein Euvelgunne waar veel studenten in lange rijen op de fiets naar toe gaan. “We hebben daar de afgelopen maand een groot festivalterrein opgebouwd”, aldus de voorzitter van Vindicat, Wibe Kaak. “Dat is onze feestlocatie”. Het terrein is ver buiten de stad en daarom wordt er geen overlast voor de inwoners van de stad verwacht.

Er is deze twee weken van alles te doen. Zo is er dinsdagavond een grachtenorkest met onder meer het Noordpoolorkest waar iedereen van kan genieten. Maar er is meer: “Traditiegetrouw hoort daar ook de koetsenparade bij, die was afgelopen zaterdag met reünisten”, vervolgt Kaak. “We vieren het lustrum ook met oud-leden. We hebben reünisten van alle leeftijden. We hebben ook andere studentenverenigingen uitgenodigd”.

Het lustrumfeest is vorige week donderdag begonnen en duurt nog tot en met donderdag 24 juli.