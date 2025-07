Vijf jaar basisbaan: een succes, maar minder deelnemers dan verwacht

Foto: Henk Tammens

De gemeente heeft de afgelopen vijf jaar in totaal 186 inwoners aan een basisbaan geholpen. Dat blijkt uit een tussentijds rapport. Het zijn er wel minder dan verwacht.

Zestien deelnemers zijn niet meer actief in een basisbaan, vanwege natuurlijke uitstroom zoals pensioen, overlijden of overgang naar ander werk. De basisbaan is er voor mensen voor wie een traditionele baan een te grote uitdaging is. Voor hen biedt de basisbaan een waardevol alternatief: ze doen weer mee in de maatschappij.

De 170 actieve deelnemers zijn wel minder dan de beoogde groei naar 250 banen volgend jaar. Het zorgen voor een goede match van deelnemer en werk vraagt meer tijd dan verwacht. Tegelijkertijd ziet de gemeente ook dat vrijwel alle deelnemers langdurig aan het werk blijven. Ze gaat dan ook door met de basisbaan.

De gemeente wil de kennis rond de ontwikkeling van inwoners naar werk op één plek concentreren. Iederz wordt dan ook steeds meer een ontwikkelbedrijf. Iederz voert de werkgeverstaken uit voor de inwoners met een basisbaan.