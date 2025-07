Verschillende clubs hebben interesse in FC-aanvaller Romano Postema

Foto FC Groningen. FC Groningen - De Graafschap. De doelpuntenmakers. Postema klimt op Valente.

Meerdere clubs uit de Keuken Kampioen Divisie en de Eredivisie hebben interesse getoond om FC-aanvaller Romano Postema op huurbasis over te nemen. Dat melden diverse media zaterdag.

Onder andere De Graafschap en FC Emmen hebben interesse, en ook het onlangs gepromoveerde Telstar heeft zich bij de Euroborg gemeld. FC Groningen heeft zich onlangs versterkt met Oskar Zawada. De 29-jarige spits is overgekomen van RKC Waalwijk en heeft een contract voor drie jaar getekend. Afgelopen seizoen wist hij in 29 wedstrijden elf keer het net te vinden. De komst van Zawada betekent dat er voor Postema waarschijnlijk een bijrol lonkt, waarna hij zijn conclusies heeft getrokken.

Postema, geboren in februari 2002, speelde in de jeugd van DIO Groningen, GVAV-Rapiditas en FC Groningen. Bij laatstgenoemde club tekende hij in 2019 een contract tot medio 2022. Gedurende deze periode speelde hij op huurbasis voor FC Den Bosch en Roda JC. In 2023 keerde Postema terug in Groningen. In het seizoen waarin de club promoveerde naar de Eredivisie, maakte hij in veertig wedstrijden twintig doelpunten.

Momenteel is FC Groningen volop bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Zo wordt zaterdagmiddag een oefenwedstrijd gespeeld tegen NEC op sportpark Boerbos in Rolde.