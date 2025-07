Vermiste dakloze man (51) uit Groningen ondanks vele tips nog niet gevonden

Foto via Politie

De 51-jarige dakloze Mihai uit Groningen is nog altijd spoorloos. De politie heeft inmiddels tientallen tips ontvangen, maar er is nog geen spoor van hem gevonden.

Mihai werd voor het laatst gezien op dinsdag 22 juli aan de Boumaboulevard. Hij verbleef destijds in de omgeving van het Oude Winschoterdiep. Hij had geen vaste woon- of verblijfplaats. De afgelopen dagen is daar intensief gezocht, vooral in en rond het water. Maar deze zoektocht leverde niets op.

Volgens de politie wordt er op dit moment niet actief naar de man gezocht door de hulpdiensten. Volgens de politie is er op dit moment geen concrete informatie die leidt naar een specifiek gebied om verder te zoeken. Vrijwilligersorganisatie SAR Nederland is wel van plan om later deze week verder te zoeken, stelt RTV Noord.

Mihai is volgens de politie lichamelijk zwak en heeft moeite met lopen. Hij had geen telefoon bij zich op het moment van zijn verdwijning. De Roemeen heeft een licht getinte huid, donker haar, een snor en een grijze baard.

Tips zijn nog steeds welkom bij de politie. Ook kleine details kunnen belangrijk zijn. Wie Mihai nu ziet, wordt gevraagd direct 112 te bellen. Mensen met tips die kunnen leiden naar Mihai kunnen de politie bereiken via 0800-6070 (Opsporingstiplijn) of dit tipformulier.