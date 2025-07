‘Verborgen museum van Haren’ zoekt plek voor de toekomst: “Ik blijf geen 29”

Jan Wakker (92) uit Haren verzamelt al vele jaren speelgoed. Zijn collectie heeft geresulteerd in het ‘Verborgen Museum van Haren’. In het OOG-radioprogramma ‘Haren Doet’ laat Wakker weten op zoek te zijn naar een nieuwe locatie voor het speelgoed, zodat de collectie ook in de verre toekomst bij elkaar blijft.

Jan, wat is er zo leuk aan het runnen van het ‘verborgen museum’?

“Ik heb er veel plezier van. Door de jaren heen hebben veel mensen een bezoek gebracht aan mijn museum. Ik heb drie gastenboeken vol met leuke, positieve reacties. Vooral kleine kinderen vinden het leuk om hier te komen. Als ze langskomen, mogen ze steevast met het speelgoed spelen. En de reacties van oudere bezoekers zijn ook prachtig. Vaak hoor ik: ‘Oh, dat had ik vroeger ook.’ Ik geniet daar ontzettend van.”

Het verzamelen begon op een rommelmarkt in Eelde, waar u houten speelgoed tegenkwam dat u intrigeerde?

“Dat klopt. Hout heeft mijn voorkeur. Het is natuurlijk materiaal. Vooral speelgoed van de firma Nooitgedagt heeft mijn interesse. Dat is licht vernist en er is niet al te veel verf gebruikt. Alleen bepaalde onderdelen hebben een rood of groen accent gekregen. Maar naast speelgoed van Nooitgedagt is er ook ander speelgoed in mijn museum te vinden. Achteraf gezien had ik me misschien beter kunnen beperken tot dit ene merk.”

Het verzamelen begon in de jaren tachtig?

“Dat klopt. Maar wel met stapjes, en het heeft ook een periode stilgelegen. Het is inderdaad begonnen in Eelde. In het begin had ik nog niet genoeg ruimte. In 1998 kreeg ik die ruimte wel en kon ik mijn collectie verder uitbreiden. Wat je dan doet, is het hele land afstruinen naar nieuwe onderdelen. Ik ben bijvoorbeeld met de trein naar Utrecht gegaan om het Verzamelmuseum te bezoeken. Daar maakte ik vrienden en deed ik nieuwe contacten op. Later werd ik opgebeld met tips, of er werd speelgoed langsgebracht. Op die manier is de collectie gegroeid.”

Komen er op dit moment ook nog stukken bij?

“Eigenlijk zit ik vol. Ik heb geen ruimte meer. Maar zo nu en dan maak ik ruimte. Je moet wel doorgaan. Een museum dat stilstaat, is een dooie boel. Mijn kinderen zeggen weleens: ‘Pap, je hebt nu genoeg.’ Maar ik vind dat het door moet blijven gaan. Er moet nieuw leven in worden gestoken om de collectie vernieuwend te houden.”

Aanleiding voor dit gesprek is de toekomst. U hoopt dat de collectie in Haren kan blijven?

“Dat zou ik heel mooi vinden. Ik ben geen 29 meer, dus ik denk na over de toekomst. Een paar jaar geleden was er een grote Hortusdag. Ik mocht in een grote tent een groot gedeelte van mijn speelgoed tentoonstellen. De mensen mochten aangeven wat ze van de collectie vonden. Ongeveer driehonderd mensen zetten hun handtekening en vonden dat het museum moet blijven bestaan. Ik denk dat de Hortus een mooie locatie zou zijn. Ik zou het fantastisch vinden als het in Haren kan blijven. Ik hoop dat we daarover goede gesprekken kunnen voeren.”

Het museum in Haren is op afspraak te bezoeken. Wie langs wil komen, wordt gevraagd van tevoren een mail te sturen naar dit adres.

Wakker was dit weekend te gast in het radioprogramma ‘Haren Doet’. Beluister het interview hier terug: