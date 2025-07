Veel kinderactiviteiten zondag bij Dudok en op Grote Markt

Foto: Harro Meijer

Kinderen die van knutselen houden hoeven zich zondag niet te vervelen. Dit in het kader van Zomerstad Groningen.

Bij Dudok aan de Turfsingel kun je van plastic auto’s en bootjes maken. Er is zelfs een speciaal bad om de boten te water te laten.

Op de Grote Markt is zondag ook van alles te doen voor kinderen. Zo is Circus Santelli aanwezig. Iedereen is uitgenodigd om een keer een echte circusartiest te zijn.

Ook is er een ‘magische’ spiegelspiegelcabine op de Grote Markt en kun je op reuzeninsecten met wielen rondjes rijden door het stadshart.