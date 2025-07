Veel Groningers met laag inkomen kunnen bus of trein niet betalen, grote behoefte aan bijdrage of gratis ov

Foto: Gerrit de Haan

Ruim veertig procent van de mensen met een laag inkomen in de gemeente Groningen heeft regelmatig geen geld voor openbaar vervoer. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de gemeente. Een overgroot deel van de Stadjers met een beperkt budget zou veel vaker het openbaar vervoer gebruiken als dit gratis zou zijn.

Dat concludeert Onderzoek, Informatie en Statistiek Groningen (OIS) na een enquête onder 902 inwoners met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm.

Uit het onderzoek blijkt dat 42 procent van de ondervraagden houdt nooit of zelden voldoende geld over om openbaar vervoer te betalen. Vier op de tien willen weleens ergens heen reizen, maar kunnen dit niet betalen. Een op de vijf mist soms afspraken omdat ze er niet kunnen komen.

Afhankelijk van bus en trein: ‘Kinderen missen activiteiten’

Tegelijk toont het onderzoek aan dat mensen met een laag inkomen veel afhankelijker zijn van het openbaar vervoer dan gemiddeld. Bijna zes op de tien ondervraagden geven aan bus en trein nodig te hebben om te reizen. Slechts 26 procent heeft een auto in het huishouden, veel lager dan het Groningse gemiddelde. Voor een tiende van de respondenten is het OV zelfs het enige vervoersmiddel waarmee zij zich verplaatsen. Van degenen die helemaal geen gebruik maken van openbaar vervoer, noemt 71 procent de hoge kosten als hoofdreden.

Ook voor gezinnen met kinderen zijn de gevolgen merkbaar. Bijna de helft van de ouders geeft aan dat hun kinderen soms activiteiten zoals sport of vriendjes bezoeken missen omdat er geen goed vervoer geregeld kan worden. Tegelijkertijd blijkt uit het onderzoek dat 86 procent van de kinderen wel gebruikmaakt van het OV, vooral om naar school te gaan (40 procent) en om familie en vrienden te bezoeken (32 procent).

Meedoen Pas graag gezien

Wethouder Philip Broeksma vroeg vorig jaar om onderzoek te doen naar het OV en minima, omdat onder meer de gemeentes Het Hogeland en Eemsdelta de zogenaamde ‘Meedoen Pas’ hebben ingevoerd. Met deze pas kunnen minima, via een persoonsgebonden OV-chipkaart, gratis reizen met bus en trein in de provincie Groningen buiten de ochtendspits en in het weekend.

De onderzoeksresultaten duiden op een grote behoefte aan een dergelijke pas: 91 procent van de ondervraagden zou vaker het OV gebruiken als dit gratis zou zijn. Ruim acht op de tien zouden ook vaker reizen met korting op het openbaar vervoer. 88 procent is zelfs bereid zou zijn om een kleine eigen bijdrage te betalen voor een OV-kaart waarmee ze een jaar lang gratis kunnen reizen.

Of ook Groningen de Meedoen Pas gaat invoeren is nog maar de vraag. Broeksma gaf vorig jaar oktober aan dat de invoering waarschijnlijk miljoenen gaat kosten voor de gemeente, omdat er veel mensen met lage inkomens in Stad wonen. Met de krappe gemeentekas komt de invoering van de Meedoen Pas daardoor mogelijk in de knel.