Veel Groninger huishoudens hebben moeite om energierekening te betalen

Fotio Andor Heij. Rol isolatiemateriaal voor de CV.

In de gemeente Groningen kon in 2024 8,8 procent van de huishoudens de energierekening niet of nauwelijks betalen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Het jaar daarvoor was dat 5.7 procent. De oorzaak van de stijging is het wegvallen van de energietoeslag. Die was ingevoerd nadat de gasprijzen waren gestegen door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Die toeslag heeft veel mensen geholpen, want daarvoor lag de zogeheten energiearmoede rond de 8.5 procent. In 2019 was dat zelfs 11.9 procent.

Volgens het CBS zijn sinds 2019 wel meer huizen duurzamer gemaakt en gaan mensen momenteel zuiniger om met energie.

De meeste mensen die problemen hebben met de energieprijzen zijn alleenstaanden met een laag inkomen en gepensioneerden.

In de gemeente Groningen ligt de energiearmoede een stuk hoger dan landelijk. In heel Nederland heeft 6.1 procent van de huishoudens moeite om de energierekening te betalen.