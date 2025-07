Vakbond wil met Hooghoudt in gesprek over sociaal plan

Vakbond FNV wil met distilleerderij Hooghoudt in gesprek over een sociaal plan. Afgelopen dinsdag werd bekend dat de productielocatie van Hooghoudt in de stad aan het einde van dit jaar gaat sluiten. Daardoor komen er hoogstwaarschijnlijk 29 personeelsleden op straat te staan.

Het nieuws kwam voor de vakbond als een verrassing. Zij werden maandag, een dag voor het nieuws publiekelijk bekend werd gemaakt, geïnformeerd. Volgens FNV heeft het nieuws grote indruk gemaakt op de personeelsleden. “We hopen op korte termijn om tafel te gaan met Hooghoudt over een sociaal plan”, aldus FNV. Bij dergelijke situaties spreekt de vakbond met de werkgever een sociaal plan af waarin afspraken staan die de gevolgen voor werknemers moeten verzachten. Het geeft werknemers vooraf zekerheid over hun functie, salaris en bijvoorbeeld ontslagvergoedingen.

Hooghoudt werd in 1888 opgericht. In mei werd de distilleerder verkocht aan het Franse La Martiniquaise, dat op dat moment liet weten vol in te willen zetten op het behoud van de locatie in Groningen. Dinsdag liet men weten dat de locatie in Groningen toch gesloten wordt. De productie wordt verplaatst naar een fabriek in het Belgische Gent.