UMCG zet zich in tegen huidkanker

Foto: Joris van Tweel

Het UMCG is één van de 500 organisaties in Nederland die zich gaat inzetten om huidkanker te voorkomen.

Het ziekenhuis heeft met 37 andere organisaties in Noord Nederland daarvoor een convenant voor de komende drie jaar ondertekend. Het is een initiatief van het Nederlands Huidfonds.

Het is de bedoeling dat de deelnemende partijen maatregelen gaan nemen tegen verbranding door de zon, die huidkanker kan veroorzaken.

Zo komen er schaduwrijke plekken op sportvelden en parkeerplaatsen en wordt er voorlichting gegeven om huidkanker te voorkomen. Mensen die veel buiten werken moeten de beschikking krijgen over middelen die zonnebrand moeten voorkomen.

Het is ontzettend waardevol om te zien dat zoveel organisaties in Nederland zich samen sterk maken voor zonveilig spelen, sporten en werken,” zegt Marijne Landman, directeur van het Nationaal Huidfonds. “Iedere handtekening van hen vertegenwoordigt een nieuwe stap in het terugdringen van huidkanker.”