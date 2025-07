UMCG-onderzoekers werken aan vroege test voor Parkinson

Foto via UMCG

Onderzoekers van het UMCG ontwikkelen een test die de ziekte van Parkinson eerder kan opsporen.



De test is een aangepaste versie van een bestaande tbc-test. Hiermee kunnen specifieke T-cellen worden opgespoord, die alleen voorkomen bij Parkinson.

De eerste resultaten zijn positief, stellen onderzoekers Geert van den Bogaart en Sanne Meles op de website van het ziekenhuis. De test werkte bij twee patiënten. De onderzoekers gaan nu verder testen bij een grotere groep. Ze hebben hiervoor een subsidie van 50.000 euro gekregen.

Als de test is goedgekeurd, kan deze volgens de onderzoekers gebruikt worden voor mensen die last hebben van hevig bewegen tijdens de REM-slaap: een mogelijk indicatie voor beginnende Parkinson. In Nederland lijden zo’n 70.000 mensen aan de aandoening.