Uitvoering Sociale Agenda van Nij Begun op punt van beginnen

Kwartiermaker Henk Nijboer Foto: PvdA

Na de zomervakantie gaat de uitvoering van de Sociale Agenda van Nij Begun van start. voor de sociale agenda is over een periode van 30 jaar €3,5 miljard euro beschikbaar.

Er wordt geïnvesteerd in ondersteuning aan jongeren zodat ze niet stoppen met hun opleiding, armoedebestrijding, extra activiteiten op scholen op het gebied van onder meer cultuur en muziek, en laagdrempelige hulp bij mentale problemen.

Ook komt er geld voor programma’s om de digitale geletterdheid van inwoners te verbeteren en om het Gronings en Drents te stimuleren. Ook kunnen inwoners vanaf het najaar aan de slag met een speciaal gecreëerde Nij Begun baan, om mensen een nieuwe kans te bieden om aan werk te komen.

De Sociale Agenda is gemaakt in nauwe samenwerking tussen regio en Rijk. Het richt zich op een beter leven voor alle inwoners van Groningen en drie gemeenten in Noord-Drenthe. Kwartiermaker Henk Nijboer presenteerde in januari van dit jaar een groot aantal plannen hiervoor.