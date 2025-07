Uitslaande brand in woning J.C. Kapteynlaan snel onder controle

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een portiekwoning aan de J.C. Kapteynlaan heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een uitslaande brand gewoed.

De melding van de brand kwam rond 00.50 uur bij de hulpdiensten binnen waarna een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “Al snel werd duidelijk dat het om een uitslaande brand ging”, vertelt een brandweerwoordvoerder. “Daarop hebben we ‘middelbrand’ gegeven waarop de assistentie werd ingeroepen van een tweede blusvoertuig.”

Volgens de brandweer is het vuur op het balkon begonnen en sloegen de vlammen de woning binnen. “Het vuur bedreigde ook een naastgelegen woning. Door snel handelen wisten we de vlammen onder controle te krijgen en kon erger worden voorkomen. De tweede blusvoertuig hoefde niet ingezet te worden.” Over de oorzaak is niets bekend. Voor zover bekend raakte er niemand gewond.