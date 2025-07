Uitslaande brand in elektriciteitskast Haren, supermarkt ontruimd

Foto: 112groningen.nl

Aan de Windeweg in Haren heeft woensdagmiddag brand gewoed in een elektrakast. Vanwege de brand zit een groot deel van het dorp zonder stroom.

De melding van de brand kwam rond 14.15 uur bij de hulpdiensten binnen. “Het gaat om een uitslaande brand die voor veel rookontwikkeling in de omgeving zorgt”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Walburg. “De rook trekt richting een aantal rijtjeswoningen. Deze woningen worden ontruimd. De woningbouwvereniging komt ter plaatse om samen met ons te controleren of alle woningen daadwerkelijk leeg zijn.”

Elektriciteit

Ook een supermarkt is ontruimd. “De elektrakast zit naast de supermarkt. Om deze reden hebben we ook dit pand ontruimd.” De brand is geblust met poeder. “Een elektriciteitsbrand kun je niet met water blussen. Water geleidt namelijk elektriciteit, waardoor je geëlektrocuteerd kunt worden. Op de kazerne aan de Sontweg hebben we een poederblusaanhanger staan. Deze hebben we naar Haren laten komen. Daarmee hebben we het vuur onder controle kunnen brengen.”

Vanwege de brand is in de omgeving de elektriciteit uitgevallen. Energiebedrijf Enexis meldt dat er zo’n duizend adressen in de omgeving zonder elektriciteit zitten. Het bedrijf heeft een monteur ter plaatse laten komen. De verwachting is dat de problemen tot 17.00 uur gaan duren. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.