Uitbreiding opvanglocatie Sint Petersburgweg opnieuw vertraagd door leveringsproblemen

De uitbreiding van de opvanglocatie aan de Sint Petersburgweg loopt opnieuw vertraging op. Dit keer zit een bedrijf wat de opvangruimtes moet leveren uitbreiding in de weg.

De gemeente besloot twee jaar terug om de opvanglocatie aan de Sint Petersburgweg van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) uit te breiden van 100 naar 600 opvangplekken. Eerst zorgde het vergunningstraject bij de provincie voor uitstel. Dat werd vorig jaar maart opgelost.

Nu levert bedrijf Reboxd de opvangunits niet, omdat het in financiële problemen zit. Daardoor loopt er nu een kort geding tussen een onderaannemer en Reboxd. De rechter heeft beide partijen gevraagd om samen een oplossing te vinden.

Als de levering alsnog snel doorgaat, verwacht het COA dat de locatie in het eerste kwartaal van 2026 klaar is. Dat is later dan de geplande oplevering eind 2025.