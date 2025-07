Training en toolbox moeten statushouders aan werk helpen

Foto via Werk in Zicht

In de Orangerie van het Gadourekgebouw aan de Grote Rozenstraat werd vrijdagmiddag een nieuwe training en toolbox gelanceerd. Deze moeten helpen om statushouders beter aan werk te helpen.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 4 juli in de Orangerie van de Faculteit GMW in Groningen presenteerden de betrokken partijen de uitkomsten van het project. Daarnaast werden er handtekeningen gezet onder een intentieverklaring voor verdere samenwerking tussen de universiteit en de gemeenten binnen de arbeidsmarktregio Groningen Noord Drenthe.

De De training en toolbox, getiteld ‘RuimBaan voor Statushouders’, moeten werkgeversadviseurs en werkgevers gaan helpen om meer statushouders aan te nemen. De toolbox en trainingen moeten hen beter leren omgaan met culturele verschillen, om zo de kansen van statushouders op de arbeidsmarkt beter in te kunnen schatten.

Statushouders willen vaak graag werken, maar hebben moeite hun weg te vinden. Tegelijk staan in Noord-Nederland veel vacatures open en staan werkgevers te springen om personeel. De toolbox bevat onder andere checklists, video’s en oefeningen. Deze zijn vooral bedoeld voor bemiddelaars van gemeenten en UWV, maar ook bruikbaar voor werkgevers.

Het project is betaald door ZonMw. De materialen zijn nu beschikbaar in Groningen en Noord-Drenthe, maar kunnen later ook elders worden gebruikt.