Tot De Max News.

Foto: Rick van der Velde

Studenten van de master Journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, hebben gewerkt aan een live radio-uitzending.

De zeven studenten kozen voor het thema : activisme. Ze vertrokken vanuit de gedachte dat activisme in Nederland aan een opmars bezig is.

Daarover spraken ze onder andere met een expert. In de uitzending onderzochten ze vervolgens wat mensen ertoe aanzet om van de bank af te komen en zich uit te spreken.

Over deze opdracht spraken we met Sharon Boersma (producer binnen het project) in de ochtendshow. De uitzending zelf is vanavond om 18.00 uur te horen op OOG radio.

