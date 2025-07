Lager parkeertarief voor Stadspark vanwege ‘maatschappelijke bezoekers’

Foto: Joris van Tweel

Per 1 oktober gaat in het Stadspark in Groningen betaald parkeren gelden. In tegenstelling tot eerdere plannen betalen bezoekers de eerste drie uur een lager tarief van 0,36 euro per uur.

Daarna geldt wel het normale parkeertarief van 2,70 euro per uur. Volgens het college kan het de lagere opbrengsten door het aangepaste tarief opvangen binnen de parkeerbegroting.

Met de aanpassing wil het gemeentestuur maatschappelijke voorzieningen in het park, zoals de kinderboerderij, sportverenigingen en het skatepark, beter bereikbaar houden. Daarom wordt kort parkeren voor bezoekers makkelijker, terwijl lang parkeren door forenzen wordt tegengegaan.