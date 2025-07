Tjeerd van Dekken wordt wethouder in Heerenveen

Foto: provincie Groningen

De PvdA in Heerenveen heeft voormalig Groninger gedeputeerde Tjeerd van Dekken voorgedragen als nieuwe wethouder.

Hij volgt Jelle Zoetendal op, die dit najaar vertrekt. De verwachting is dat Van Dekken medio september begint aan zijn nieuwe functie.

Van Dekken was Tweede Kamerlid van 2010 tot 2017. Daarna werd hij Gronings Statenlid. Van 2019 tot maart jongstleden was Van Dekken gedeputeerde in Groningen. Van Dekken liet in februari, na de coalitiebreuk in de Provinciale Staten van september vorig jaar, weten niet terug te keren als gedeputeerde voor een derde termijn. Van Dekken liet toen al weten wel actief te willen blijven in het openbaar bestuur, maar op een andere manier.