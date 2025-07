Tim Hoeve tekent voor nog een jaar bij Donar

Donar-speler Tim Hoeve (met bal) (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Basketballer Tim Hoeve heeft voor één jaar bijgetekend bij Donar. Hij speelde afgelopen seizoen ook al voor de eredivisieploeg.

De 27-jarige guard, 1 meter 95 lang, begon zijn loopbaan op het hoogste niveau bij Donar in 2016. Drie jaar later verkaste hij naar Aris Leeuwarden, waar hij vier jaar bleef. Daarop volgde een jaar Landstede Hammers, om vervolgens terug te keren bij Donar.

Tim Hoeve kan zowel op de point- als op de shooting guard positie uit de voeten. Hij is blij nog een jaar voor Donar te gaan spelen: “Ik kijk vooral uit naar de sfeer bij de thuiswedstrijden.”

Coach Jason Dourisseau zegt over hem: ”Wij zijn heel blij dat Tim blijft bij Donar. Hij is een belangrijke speler voor ons en hij is homegrown. Dit is een winst voor de club!”