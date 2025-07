Tentoonstelling over zaden en planten in Universiteitsmuseum

Foto: Google Maps - Streetview

“Planting the past – Archeobotanie in Groningen”, dat is de naam van een nieuwe tentoonstelling in het Universiteitsmuseum.

De tentoonstelling wil antwoord geven op vragen als: Waar komen onze planten oorspronkelijk vandaan, hoe zijn ze hier terechtgekomen en wat kunnen eeuwenoude zaden ons vertellen over het leven van vroeger.

De tentoonstelling, waarbij is samengewerkt met de RUG, is gemaakt ter gelegenheid van een wereldwijd congres voor archeobotanici dat volgende week in Groningen plaatsvindt. Daar worden de nieuwste inzichten en bevindingen over deze specialisatie gedeeld.

“Met ‘Planting the past’ willen we laten zien hoe archeobotanie het verleden tot leven brengt,” zegt directeur Lars Hendrikman van het Universiteitsmuseum. “Elke zaadkorrel vertelt een verhaal, over handel, landbouw, migratie en menselijke vindingrijkheid.”