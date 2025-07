Supermarkt in Eelderwolde gaat in november eindelijk open

Foto Andor Heij. Albert Heijn

De Albert Heijn supermarkt in Eelderwolde gaat begin november open. Dat meldt projectontwikkelaar Bun.

Eelderwolde is een Groninger stadswijk, maar ligt in Drenthe. Er was jarenlang veel te doen rond te doen rond de komst van de supermarkt. De gemeenteraad van Tynaarlo steggelde er lang over en ook bij een deel van de bewoners was weerstand. De supermarkt zou te dicht bij een school liggen.

Vervolgens duurde het ook nog lang voordat de supermarkt op het stroomnet aangesloten kon worden. Een rechtszaak om dat versneld te laten gebeuren werd door Bun verloren, maar eindelijk is het nu wel zo ver.

De supermarkt heeft een oppervlakte van tweeduizend vierkante meter en er zijn tweehonderd parkeerplaatsen. Er komen zestien zelfscankassa’s.