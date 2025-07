Subsidie van € 12.500 toegekend voor Davis Cup-duel in Martiniplaza

De Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen hebben besloten een subsidie van € 12.500 toe te kennen aan de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) ter ondersteuning van de organisatie van de Davis Cup in Groningen.

In september 2025 zal het Nederlandse herentennisteam het opnemen tegen Argentinië in Martiniplaza. De Davis Cup is een prestigieus internationaal landentoernooi voor heren in zowel enkel- als dubbelspel. Jaarlijks nemen meer dan 130 landen deel, wat het toernooi tot een van de grootste evenementen binnen de internationale tennissport maakt.

De subsidie draagt bij aan de organisatie van het evenement en past binnen het streven om (top)sportevenementen met internationale uitstraling naar Groningen te halen. De komst van de Davis Cup biedt niet alleen sportief spektakel, maar versterkt ook de zichtbaarheid van de stad en regio op internationaal niveau.