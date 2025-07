Student & Stad wil dat studenten weer gratis naar Groninger Museum kunnen

Foto: Jan Buwalda / Groninger Museum

De fractie van Student & Stad wil dat studenten weer gratis toegang kunnen krijgen tot het Groninger Museum. De regeling bestond eerder ook, maar werd vorig jaar beëindigd.

“Door een subsidie was het mogelijk dat studenten van mbo-, hbo- en wo-instellingen gratis naar binnen konden”, vertelt raadslid Wieke van Heteren. “In 2024 werd dit beëindigd. Sindsdien kunnen studenten tegen een gereduceerd tarief van 10 euro de tentoonstellingen bekijken. Wat we als fractie zien is dat dit nogal een behoorlijk groot gevolg heeft gehad: van 16.000 studentenbezoeken in 2023 ging dit in 2024 naar 600. Je hebt het over een afname van 96 procent. Voor ons is duidelijk dat de toegangsprijs een substantiële drempel vormt.”

“Er is een drempel gecreeërd”

Van Heteren wil daarom het gratis kunnen bezoeken weer mogelijk maken. “Wij denken dat dit voor studenten heel belangrijk is. Het studentenleven is omgeven met stress en mentale druk. Juist daarom is het belangrijk dat er plekken zijn waar je ontspanning kunt vinden. Cultuur is daarin een belangrijk instrument. En ik merk het ook in mijn omgeving. Voorheen maakten jongeren graag gebruik van de mogelijkheid om zich te verwonderen aan de exposities en tentoonstellingen in het museum. Maar toen bekend werd dat het geld ging kosten, nam de belangstelling af. Er is daarmee een drempel gecreëerd.” Van Heteren verwijst daarbij tegelijkertijd naar het dure studentenleven. Het wonen op kamers, meedoen aan het verenigingsleven en boodschappen zijn voorbeelden van uitgaveposten die allemaal flink gestegen zijn.

De regeling om studenten gratis toegang te geven werd ingevoerd in de herfst van 2016. De proef kostte rond de 90.000 euro waarbij 70.000 euro betaald werd uit het Akkoord van Groningen, waar gemeente en onderwijsinstellingen in vertegenwoordigd zijn. De overige 20.000 euro werd betaald door het museum zelf. “Afgelopen jaar hebben er zeshonderd studenten een kaartje van tien euro gekocht. Daarmee is er dus zesduizend euro verdiend. Je hebt het over een geringe financiële impact, terwijl de impact op deelname aan cultuur veel forser is als je dit weer mogelijk maakt.”

Aanstaande woensdag vindt in de gemeenteraad het Voorjaarsdebat plaats. Waar afgelopen woensdag terug werd geblikt op 2024, wordt er nu vooruitgeblikt waarbij fracties de mogelijkheid hebben om plannen in te dienen.