Student & Stad: “WIJS verdient na tien jaar pilot een structurele plek in begroting”

De fractie van Student & Stad pleit ervoor dat WIJS (Wijk Inzet door Jongeren en Studenten) een structurele plek krijgt in de gemeentebegroting. Het initiatief, dat tien jaar geleden als pilot van start ging, wordt tot op de dag van vandaag nog steeds op die tijdelijke basis gefinancierd.

“WIJS is ruim tien jaar geleden opgericht om de stad te versterken en om een brug te slaan tussen studenten en andere inwoners van de gemeente”, vertelt raadslid Olivier van Schagen van Student & Stad. “Het is ontstaan als initiatief vanuit de gemeente, verschillende onderwijsinstellingen en WIJ. Wat doet WIJS dan concreet? Ze doen heel veel. Ze houden zich bezig met projecten, evenementen, onderzoeken, adviezen en ondersteuningsvormen. Mbo-, hbo- en wo-studenten kunnen er stage lopen, kunnen er studiepunten halen en hebben er afstudeermogelijkheden. Om een voorbeeld te noemen: inwoners kunnen bij WIJS aankloppen wanneer ze bijvoorbeeld moeite hebben met het lezen van brieven of financiële uitdagingen. De studenten helpen hen daar dan bij. Wat je ziet, is dat WIJS de buurt versterkt en in veel verschillende wijken actief is. Je kunt echt spreken van een heel mooi initiatief dat waarde heeft.”

Tien jaar bewezen impact

Maar wat heeft het in de afgelopen tien jaar nu precies opgeleverd? Van Schagen: “We zien dat de samenleving onder druk staat door diverse spanningen. Dit initiatief heeft een positieve impact en zorgt juist voor verbinding; het brengt inwoners bij elkaar. WIJS draagt concreet bij op gebieden zoals bijvoorbeeld wijkvernieuwing, armoede, werk, leefbaarheid en veiligheid. Wat we zien is dat inwoners WIJS goed weten te vinden. We zien bijvoorbeeld dat de inzet van WIJS preventief werkt, waarbij inwoners soms direct naar WIJS gaan in plaats van naar bijvoorbeeld WIJ-teams. Dit preventieve werk verlaagt ook de druk bij sociale instanties, onder andere door mensen op financieel en juridisch vlak te ondersteunen.”

Structurele financiering

Het probleem is dat WIJS na tien jaar nog altijd als een pilot wordt gefinancierd. Student & Stad wil dat de financiering structureel wordt: “Keer op keer wordt het gefinancierd vanuit incidentele geldstromen. Dat heeft als gevolg dat er door de jaren heen verschillende gemeentelijke afdelingen bij betrokken zijn. Dit leidt tot gespreide verantwoordelijkheid, wat onhandig is. En ook voor WIJS is het niet handig, omdat het geen zekerheid biedt. Zo zijn ze bijvoorbeeld veel tijd en energie kwijt aan het steeds opnieuw zoeken naar financiële middelen, met de constante vraag: ‘Krijgen we volgend jaar wel opnieuw geld?’ Die tijd en energie zou veel effectiever ingezet kunnen worden om nog meer mensen te helpen.”

Van Schagen concludeert: “Daarom zeggen wij: dit is een goed initiatief. De meerwaarde is overduidelijk bewezen. Geef het een structurele plek in de begroting.” De motie zal komende woensdag behandeld worden tijdens de behandeling van het Voorjaarsdebat.

Verslaggever Sidney Schoonhoven maakte een reportage over WIJS: