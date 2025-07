Straf niet op zijn plaats voor student die docent Alfa-college gijzelde

De Officier van Justitie vindt een straf niet op zijn plaats voor een 19-jarige student uit Borger die vorig jaar december korte tijd een docent van het Alfa-college gijzelde. Dat bleek dinsdag tijdens de behandeling van de zaak, waar het Dagblad van het Noorden over schrijft.

Het incident vond plaats op 9 december. De student liep vier dagen in de week stage en was één dag op school te vinden. In november kwam hij in een psychose terecht. Een maand later escaleerde de situatie toen hij in een lokaal zijn docent vastpakte en een stanleymes uitschoof. Wat er precies gebeurd is en op welke manier, weet de student niet meer.

Zijn psycholoog vindt dat de man op dat moment ontoerekeningsvatbaar was. Dit wordt gedeeld door zowel de advocaat als de Officier van Justitie. Ook de docent zelf vindt een straf niet passend. Hij verwijt zijn gijzelnemer niets, maar hoopt wel dat hij een goede behandeling gaat krijgen. De rechtbank doet op 5 augustus uitspraak in de zaak.