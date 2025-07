Storing bij het Dagblad van het Noorden

Er verschijnt vandaag, woensda, geen Dagblad van het Noorden. Ook de digitale editie verschijnt niet.

Het dagblad is dinsdagavond en -nacht getroffen door een urenlange storing in het datacentra, die het onmogelijk maakte om te werken. Zelfs e-mails versturen bleek niet mogelijk. Het dagblad doet er alles aan om ervoor te zorgen dat men in elk geval in de app en op de site al het nieuws uit Groningen en Drenthe kan lezen. Daarnaast word onderzocht in welke mate de digitale krant alsnog in elkaar gezet kan worden.

De krant biedt excuses aan voor dit ongemak.