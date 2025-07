Startsein gegeven voor bouw Stadshavens: “We kunnen nu echt los”

Foto: Lars Faber

Het startsein voor de bouw van de nieuwe wijk Stadshavens aan het Eemskanaal is vrijdagmiddag officieel gegeven. In de eerste fase wordt de kade van deze nieuwe stadswijk opnieuw ingericht.

In de wijk komen zo’n 3300 woningen te staan in het gebied tussen het Eemskanaal, het Balkgat en het Damsterdiep. “We gaan nu echt los”, zegt wethouder Rik van Niejenhuis van wonen. “We beginnen met dit stuk kade en dan beginnen we met het ‘bouwrijp’ maken van de eerste 300 woningen. Dan kunnen de eerste mensen hier komen wonen.” De bouw van de eerste woningen start in de loop van volgend jaar.

Stadshavens is een groene wijk aan het water. Er komen zowel koopwoningen als (sociale) huur. Minimaal 15% van de woningen is bedoeld voor sociale huur en 10% voor middenhuur. Daarnaast is er 30.000 vierkante meter aan ruimte voor ondernemers en maatschappelijke organisaties. “Hier komen veel mensen wonen, het wordt stedelijk met groeivoorzieningen die dichtbij de binnenstad zitten”, zegt Niejenhuis.

Tegelijkertijd blijft er ook veel oud industrieel erfgoed staan dat nu nog zichtbaar is, zoals het EMG, de autobandenfabriek Cova en de basis van enkele molens. “Dat zien we als industrieel erfgoed. Als je hier gaat wonen is het ook prachtig om te zien wat voor geschiedenis deze plek kent”, aldus Niejenhuis.

Verwacht wordt dat de eerste bewoners eind 2026/begin 2027 hun intrek kunnen nemen in een nieuwe woning. De uiteindelijke realisatie van de wijk duurt meer dan tien jaar.