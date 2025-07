Stalkende oud-student UMCG en RUG blijft achter slot en grendel na weigering onderzoek PBC

Foto: Joris van Tweel

De rechtbank in Groningen heeft het voorarrest van oud-student tandheelkunde Marwa M. dinsdagmiddag met nog eens drie maanden verlengd. Volgens de UKrant werd duidelijk in de rechtszaal dat de voormalige student van de RUG en het UMCG niet meewerkt aan psychologisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum.

Voor het OM en de rechter is daardoor nog steeds weinig duidelijkheid is over haar geestelijke toestand. Hoe het voorlopige rapport wordt meegewogen in de zaak, blijft daardoor onduidelijk tot het proces tegen M. eind september verder gaat.

De zaak rond de stalking wordt halverwege oktober inhoudelijk behandeld door de rechtbank.

Marwa M. zit sinds november 2023 vast, omdat ze wordt verdacht van het stalken en bedreigen van medewerkers van de RUG en het UMCG. M. werd van de opleiding tandheelkunde gestuurd, waarna een conflict ontstond met de universiteit en het ziekenhuis. Ze viel medewerkers lastig en verspreidde beschuldigingen via posters en sociale media.